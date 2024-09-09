رغم وفاة ابنتي عمه.. أيمن بهجت قمر يبدأ تصوير"الهنا اللي أنا فيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن السيناريست أيمن بهجت قمر بدء تصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان "الهنا اللي انا فيه".

ونشر أيمن، صورة مع صناع العمل الفني، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "اليوم بداية تصوير فيلم : الهنا اللي أنا فيه.. دعواتكم، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، إنتاج زيد الكردي - أحمد بدوي - جابي خوري".

وكان أيمن بهجت قمر، أعلن أمس الأحد، وفاة ابنتي عمه عائشة وفاطمة، وذلك من خلال حسابه الخاص بموقع "فيسبوك".

وكتب أيمن: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، البقاء لله في وفاة بنات عمي فاطمة وعائشة عبد الغني قمر، سبحان من له الدوام، الفاتحة".

فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، ومريم محمود الجندي، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد كردي وأحمد بدوي وجابي خوري.

يذكر أن السيناريست أيمن بهجت قمر، تعاون في كتابة فيلم"ري ستارت" وسط مشاركة مجموعة من نجوم السينما المصرية على رأسهم الفنان تامر حسني، الفنان باسم سمرة، الفنانة هنا الزاهد، إخراج سارة وفيق والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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