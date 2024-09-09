بعد شائعة وفاته وتصدره التريند.. 10 معلومات عن راغب علامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر الفنان راغب علامة، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات خلال الساعات القليلة الماضية عن وفاته إثر تعرضه لحادث سير وسط العديد من التساؤلات من قبل جمهوره ومحبيه عن صحة هذه الشائعة، ليخرج راغب عن صمته مؤكدًا أن مثل هذه الشائعات سخيفة وتتسبب في حالة من الفزع لدى أسرته وأنه لابد من تحرى الدقة.

ونستعرض لكم 10 معلومات عن راغب علامة بعد شائعة وفاته في السطور التالية:

1- تعلم عزف العود على يد والده وكان في عمر الـ 8 سنوات.

2- قدم أول ألبوم ديني عام 1999 بعنوان "يا رب يا الله" من إنتاج صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.

3- كان في عمر العشرين عندما قرر المشاركة في برنامج "ستوديو الفن" عام 1982 واشترك في فئة الأغنية الشعبية وفاز بالمركز الأول.

4- كان أول ألبوماته الغنائية بعنوان "بكرة بيبرم دولابك" في منتصف الثمانينيات في لبنان وحقق نجاحًا كبيرًا.

5- تجاوزت مبيعات ألبومه "توأم روحي" 300 ألف نسخة.

6- لقب بـ "السوبر ستار".

7- شارك في لجنة تحكيم برنامج "عرب أيدول" في الموسم الأول والثاني عامي 2012 و2013.

8- عضو لجنة تحكيم برنامج "إكس فاكتور" عام 2015.

9- عضو لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" الموسم الخامس عام 2019.

10- عين سفيرًا للسلام والنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة عام 2013.