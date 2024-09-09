شكرا لقرائتكم خبر عن منذ 18 عامًا.. عمرو سلامة يكشف تفاصيل صناعة مسلسله "ما وراء الطبيعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج عمرو سلامة، عن كواليس صناعة مسلسله "ما وراء الطبيعة" المستوحي من كتب الدكتور الراحل أحمد خالد توفيق، والذي عرض في 2022 للنجم أحمد أمين، وحقق نجاحًا كبيرًا آنذاك.



بوست عمرو سلامة عبر حسابه

ونشر سلامة عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، بوست يعلن من خلاله تفاصيل بداية تحضيره للعمل مشيرًا إلى بعض المحادثات التى بدأت بينه وبين الكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق منذ 2006، وقال سلامة في البوست "رحلة محاولة صناعة مسلسل (ما وراء الطبيعة) بدأت من 2006، الصور من أول محادثة بالإيميل بيني وبين د. أحمد خالد توفيق".

وأضاف سلامة تم عرض المسلسل على جهات التمويل إلى أن تم بيعه في 2018 وتنفيذه في 2022، وكتب: "كما قولت عندي إيمان وإصرار إن المشروع لن يموت وطالما ما زلت أتنفس سأسعى لعودته للشاشة، وسأفعل كل شيء لأنتصر في تكملة واستمرار أهم أحلامي، مهما كانت سخافة العقبات".



ايميل من المخرج عمرو سلامة للدكتور أحمد خالد توفيق بتاريخ 2006



رد من الدكتور أحمد خالد توفيق على ايميل المخرج عمرو سلامة