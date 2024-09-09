شكرا لقرائتكم خبر عن هل التوافق بديل حقيقى للحب.. لمعرفه أحداث مسلسل إنترفيو شاهده على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it لأحدث أعمالها الأصلية مسلسل "إنترفيو"، بطولة الفنانة الشابة رنا رئيس لعرض حلقاته يوم 11 سبتمبر، وكتبت المنصة عبر حسابها على إنستجرام: "تفتكروا التوافق ممكن يكون بديل حقيقي للحب، استنوا مسلسل إنترفيو من إنتاجات WATCH IT الأصلية يعرض حصريًا ابتداءً من 11 سبتمبر".

مسلسل "إنترفيو" مكون من 10 حلقات، ويسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.

وكانت رنا رئيس قد أكدت لـ"الخليج 365" أن مسلسل "إنترفيو" تجربة صعبة، موضحة: "أنا بعمل خلال المسلسل 3 شخصيات مختلفة ما لهومش علاقة ببعض وما بيتقابلوش فى أى حاجة، وهو تجربة مختلفة ليا هتتعرض على واتش ات قريب يا رب تعجب الناس".

وأعربت عن حبها لشغل المنصات، مؤكدة أن أعمال المنصات تشبه السينما في البيت، والجمهور هو من يختار العمل الذي يود مشاهدته، مؤكدة: "أنا بحب شغل المنصات جدًا لأنه قريب من السينما".

وأوضح البرومو أن رنا رئيس وخالد شباط دخلا في علاقة حب قوية أثناء أحداث الحلقات، كما أن تلك العلاقة بأت بالفشل بسبب خلافات في وجهات النظر والطباع والعقلية، ما يجعل المشاهد في ترقب شديد حول تلك العلاقة وأحداثها.