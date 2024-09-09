مي عمر  بين الرّاقصة وقائدة الجيوش.. تنوّع في الأداء وهذا ما كشفته

كشفت الممثّلة، مي عمر، أنّها ستقدّم دور قائدة جيوش، في فيلم “الغربان”، الذي تلعب بطولته إلى جانب الممثّل عمرو سعد.

وفي سياق حديثها عن دورها في الفيلم، أشارت مي عمر، إلى أنّه فيلم تاريخي لكنّه لا يرتكز على أحداث حقيقيّة، كما أكّدت في تصريح لـ “إي تي بالعربي”، أنّ الفيلم يقدّم صورة مختلفة جدًّا وأكشن مختلفًا، لافتةً إلى أنّها تمرّنت كثيرًا لأنّ مشاهد الأكشن صعبة وتدرّبت على يد مدرّبين من روسيا ونفّذت مشاهد خطيرة وهي متحمّسة ليشاهده الجمهور.

أمّا عن دورها في مسلسل “إش إش”، الذي ستقدّمه في شهر رمضان ٢٠٢٥، من إخراج زوجها محمّد سامي، فقالت مي عمر، إنّ التّحضيرات لشخصيّات الأعمال بشكل عام تأخذ وقتًا طويلًا يمتدّ لعدّة شهور، لافتةً إلى أنّ شخصيّة الرّاقصة التي ستقدّمها في “إش إش”، صعبة جدًّا لأنّها مختلفة تمامًا عن شخصيّتها واستلزمت منها وقتًا ومجهودًا كبيرَين.

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نذكر أنّ مي عمر، نالت مؤخّرًا، جائزة “ديرجيست”، كأفضل ممثّلة عن دورها في مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، الذي عُرض في شهر رمضان ٢٠٢٤.