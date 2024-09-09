شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تطرح أحدث أغنياتها "مش شاغلين بالنا" من ألحانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة نسمة محجوب أحدث أغنياتها بعنوان "مش شاغلين بالنا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات بحر وألحان نسمة محجوب وتوزيع معتز ماضي.

وتقول كلمات الأغنية:

مش شاغلين بالنا

غير بـ اللي يروق بالنا

ده احنا الفرفشة تسألنا

الجو بيحلو ازاي

نسهر براحتنا

نغني مفيش حاجة تسكتنا

نرقص نتمشى ونعمل دوشة

اللي يتكدر مش جاي

دا الانبساط والفرفشة كله اتمشى وبندرسه

لو الهوا مش ع الهوى بنقوم هوا ونرقصه

حتى الدلع سيبناه دلع ومرضيناش نخلصه

على وضعنا طول عمرنا والكل جنبنا خلصوا

حتى الدلع سيبناه دلع ومرضيناش نخلصه

على وضعنا طول عمرنا والكل جنبنا خلصوا

سايقين في دلعنا

مفيش حاجة ترجعنا

واللي يقولنا اشمعنى

بنعمل منقولش كلام

بنسهَّر ليلنا

وتأتى أغنية "مش شاغلين بالنا" للمطربة نسمة محجوب، بعد إحيائها سهرة غنائية على هامش انطلاق فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى بمدينة العلمين الجديدة، بمطار العلمين الدولي، بحضور الفريق محمود عبد الجواد.

وتألقت الفنانة نسمة محجوب خلال الحفل، حيث ظهرت بإطلالة فنية أنيقة مع فستان أصفر مميز، وقدمت نسمة محجوب باقة متميزة ومتنوعة من أغنياتها منها، "يا محروسة، أهل مصر، غنيلي شوي شوي، كما قدمت ميدلي للفنانة الكبيرة فيروز، بالإضافة لعدد من الأغاني باللغة الفرنسية التى نالت إعجاب الحضور.