شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس: تيتا زوزو شبهى فى الحقيقة.. ومحمود البزاوى مستفز فى المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عن شخصيتها وكواليس مسلسل "تيتا زوزو"، قائلة: "تيتا زوزو مبتهمدش، ومبتحبطش ومبتفقدش البوصلة خالص، فهو مسلسل اجتماعى يعرض جميع الشرائح اللى نفسه يشوفها المشاهد".

وأضافت إسعاد يونس خلال لقاء خاص بها بكاميرا برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة دى إم سى، أن أكثر شىء تواجهه تيتا زوزو فى المسلسل أن أبنائها منشغلين فى مشاكلهم ومعاناة الحياة الأسرية وأصبحوا بعيدا عن أبنائهم، فتفرغت لأبنائها لمعرفة مشاكلهم".

وتابعت: "المسلسل يستوعب القفزات التى تحدث فى دماغ الأبناء بسبب تطورات الحياة، موضحة أن الأجداد بيتدخلوا فى حياة الأحفاد، لكن هناك بعض الأشياء يجب أن نحترمها، وعدم كسر قوانين الأب والأم فى البيت".

ولفتت إلى أن محمود البزاوى أكثر شخصية مستفزة فى المسلسل، لأنه فاسد وبيخوف، وتيتا زوزو شبهى ومش مختلفة عنى".