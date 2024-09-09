بالفيديو.. الليثي يكشف عن عمل فني جديد يجمع الـ"تيك توكر" شاكر مع السبكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشر المطرب الشعبي محمود الليثي مقطع فيديو جديد له، مع المنتج أحمد السبكي، والتيك توكر شاكر، في إشارة إلى عمل فني جديد يجمعهما سويًا، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وعلق الليثي، على الفيديو الذي نشر عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتب: "ولاد السبكي وشاكر باذن الله هيعملوا اكتساح".

وتحدث الليثي في الفيديو، وقال: "عم أحمد.. إحنا ولاد السبكي يا ناس بنحب نغني بإحساس.. خد الجديد عشان هنسيح الحديد".

وكان، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حذر مرارا وتكرارا من الاستعانة بمشاهير منصات التواصل الاجتماعي، منعا لتعرض صُناع العمل للمساءلة القانونية وإحالتهم للتحقيق، كان آخرها أزمة مسلسل "بطن الحوت" في نوفمبر الماضي، بعد مشاركة "التيك توكر كروان مشاكل"، حيث قال في تصريحات تلفزيونية وقتها: "النقابة ترحب بأي موهبة جديدة تدخل عالم الفن من الطرق الشرعية".

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