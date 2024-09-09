بوسي شلبي توجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب بعد جائزة "دير جيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأت الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة شيرين عبد الوهاب بعدما حصدت جائزة الجمهور "أفضل مطربة" من حفل توزيع جوائز "دير جيست" السنوي.

ونشرت بوسي، صورة شيرين، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" موجهة رسالة لها قائلة: "ألف مبروك اختيار صوت الإحساس وصوت الحب شيرين أحسن مطربة جائزة الجمهور دير جيست، ومبروك الأغاني الحلوة يا حلوة مصر كلنا بنحبك".

وقدمت الإعلامية بوسي شلبي حفل توزيع جوائز دير جيست وسط حضور أبرز وألمع نجوم الفن والغناء والإعلام في مصر والوطن العربي.

وشهد حفل توزيع جوائز "دير جيست" حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين وهم الفنان صبري فواز، النجمة سوسن بدر، النجمة ليلى علوي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة عبير صبري، الفنان محمود عبد المغني، الفنان شريف منير، الفنانة لطيفة، الفنانة غادة عبد الرازق، الفنان أحمد زاهر وابنته ليلى، الفنان والمنتج هشام جمال، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة لطيفة، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة هيدي كرم، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنانة صبا مبارك، الفنانة روجينا.

وتم تكريم النجوم المتميزين سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما أو في المجال الإعلامي من خلال الأعمال التي قدموها طوال العام وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة، وتنقسم الجوائز لعدد من الفئات أبرزها أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مذيع، أفضل مذيعة، أفضل موقع إخباري، أفضل قناة تلفزيونية، أفضل قناة إذاعية، إلى جانب أفضل مطرب وأفضل مطربة.

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