بـ"فستان جرئ".. زينة تمتطي خيلا أمام البحر والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة زينة، مجموعة من الصور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهي تستمتع بركوب الخيل على الشاطئ، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وكتبت زينة رسالة لجمهورها عبر حسابها بموقع "انستجرام": "تلقينا أفعالكم في صمت، أرجو أن تتلقوا الرد دون صراخ وعجبي".

وظهرت زينة في الصور وهي تمتطي خيلا خلال تواجدها أمام البحر، مرتدية ملابس جريئة.

وتفاعل رواد انستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "طول عمرك جمال ورشاقة ولياقة"، "قمر وحلوة"، "صباح الخير يا ملكة"، "جمالك.. وحشتيني يا قلبي"، "منورة يا زينة".

يذكر أن زينة عرض لها فيلم "الإسكندراني" مطلع العام الجاري، بطولة الفنان أحمد العوضي للمخرج خالد يوسف.

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