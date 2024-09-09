نسمة محجوب تطرح أغنية "مش شاغلين بالنا".. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الفنانة نسمة محجوب، أغنيتها الجديدة "مش شاغلين بالنا" - Video Lyrics - على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومحطات الراديو.

الأغنية، كلمات محمد بحيري وألحان نسمة محجوب، وتوزيع موسيقى معتز ماضي "، مش شاغلين بالنا" كلماتها معبرة وجاذبة، وتعبر عن البهجة والفرحة، وتتناسب مع الأجواء الصيفية الساحرة.

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نسمة محجوب تروج لأغنيتها الجديدة



قامت نسمة محجوب، بالترويج لأغنيتها الجديدة وطرحت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" البوستر الدعائي، معلقة: "مش شاغلين بالنا، أغنية جديدة متحمسة إنكم تسمعوها في 09-09-2024".

أعمال نسمة محجوب



ويذكر أن أن الفنانة نسمة محجوب، تعيش حالة من النشاط الفني، حيث شاركت في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ32، بحفل غنائي رفع شعار «كامل العدد»، قدمت خلاله باقة من أغانيها الجديدة والقديمة منها «يا محروسة، والوقت يعدي، وخصوصا راجل»، كما حرصت على الغناء لفيروز، بالإضافة لتقديمها أَغَانٍ بلغات أجنبية.

وتقول كلمات "مش شاغلين بالنا": -

مش شاغلين بالنا

غير بـ اللي يروق بالنا

ده احنا الفرفشة تسألنا

الجو بيحلو ازاي

نسهر براحتنا

نغني مفيش حاجة تسكتنا

نرقص نتمشى ونعمل دوشة

اللي يتكدر مش جاي

دا الانبساط والفرفشة كله اتمشى وبندرسه

لو الهوا مش ع الهوى بنقوم هوا ونرقصه

حتى الدلع سيبناه دلع ومرضيناش نخلصه

على وضعنا طول عمرنا والكل جنبنا خلصوا

حتى الدلع سيبناه دلع ومرضيناش نخلصه

على وضعنا طول عمرنا والكل جنبنا خلصوا

سايقين في دلعنا

مفيش حاجة ترجعنا

واللي يقولنا اشمعنى

بنعمل منقولش كلام

بنسهَّر ليلنا

الصبح بيطلع لما يجيلنا

دايسين لو فين رايحين جايين

صاحيين لو كله ينام

دا الانبساط والفرفشة كله اتمشى وبندرسه

لو الهوا مش ع الهوى بنقوم هوا ونرقصه

حتى الدلع سيبناه دلع ومرضيناش نخلصه

على وضعنا طول عمرنا والكل جنبنا خلصوا

هو احنا عشان ساكتين

فاكرينّا ما بنعيشهاش

لا ده احنا عشان عايشين

رايقين ما بيشغلناش

عايشينها بجد

و مفيش فيها حد ما يعرفناش

دا الانبساط والفرفشة كله اتمشى وبندرسه

لو الهوا مش ع الهوى بنقوم هوا ونرقصه

حتى الدلع سيبناه دلع ومرضيناش نخلصه

على وضعنا طول عمرنا والكل جنبنا خلصوا

حتى الدلع سيبناه دلع ومرضيناش نخلصه

على وضعنا طول عمرنا والكل جنبنا خلصوا