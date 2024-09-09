تعرف على أعضاء اللجنة العليا لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، أعضاء الهيئة العليا للمهرجان، وهم: الفنان لطفي لبيب، والفنانة صفية العمري، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، وانضم لها مؤخرا الفنان أحمد وفيق.

وقال الدكتور أسامة رؤوف، رئيس المهرجان، إن الجنة العليا للمهرجان تلعب دورا حيويا في تنظيم وإدارة المهرجان، حيث تشمل مهامها الإشراف على اختيار العروض المسرحية وتنسيق الأنشطة المختلفة، وتوفير الدعم اللازم للفنانين والمشاركين، والتأكد من تحقيق أهداف المهرجان في تعزيز الفنون المسرحية وتبادل الثقافات، كما تسهم اللجنة في تقييم الأداء وتقديم التوجيهات لضمان نجاح المهرجان على كافة الأصعدة.

تقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر الجاري، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، الذي يتضمن عرضا دراميا يقوم به ممثل واحد فقط، ويسعى إلى تعزيز هذا النوع من الأداء المسرحي، وتقديم منصة للفنانين لعرض أعمالهم، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى دعم الإبداع الفني وتعزيز التعاون الثقافي بين الدول.