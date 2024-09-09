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60 لوحة في معرض" وصلون" بقاعة زياد بكير بالأوبرا

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ياسر رشاد - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية معرضا بعنوان "وصلون"  لمجموعة من الفنانين التشكيليين تحت إشراف الفنان اليمني ردفان المحمدي،  في السادسة مساء غد، الثلاثاء ويستمر حتى الخميس ١٢ سبتمبر، بقاعه زياد بكير للفنون التشكيلية.
ويضم المعرض ٦٠ لوحة فنية بخامات مختلفة ومنها أكريليك، زيت وأحبار بمشاركه ١٧ فنان من ١٦ دوله عربية وأجنبية، منها : " الهند، لبنان، المملكة العربية ، سويسرا، تونس، إيطاليا، المغرب، الكويت، العراق، الأردن، اليمن، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، سلطنة عمان، فلسطين، سوريا".

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 ويحل الفنان المصري طاهر عبد العظيم، ضيف شرف للمعرض.

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يذكر أن وصلون، تعد إختصاراً لكلمه وصل ولون، ومن المعروف أن الفن لغه تواصل عالمية وجاء ملتقى وصلون ليمثل تواصلا فكريا وحواريا ولونيا بشكل مباشر، مفتوح ومكثف بين الفنانين من مختلف الدول : "وهم أصحاب تجارب احترافيه وشبابية لافته ورائدة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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