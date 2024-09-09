بيتر أشرف ينضم لفريق عمل مسلسل "زمالك بولاق"

ياسر رشاد - القاهرة - انضم الفنان الشاب بيتر أشرف، لفريق عمل مسلسل "زمالك بولاق" بطولة خالد الصاوي وباسم سمرة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويجسد بيتر، خلال أحداث مسلسل "زمالك بولاق"شخصية مذيع، وينتمي العمل لنوعية الأعمال ذات الـ ١٥ حلقة.

قصة مسلسل زمالك بولاق

وتدور أحداث المسسل، في إطار من التشويق والإثارة الشعبي، حول شقيقين كل شخص منهما يعيش بعيد عن الآخر ويلتقيان بعد 20 عامًا.

أبطال مسلسل زمالك بولاق

بطولة خالد الصاوي، باسم سمرة، ميمي جمال، انتصار، عبير صبري، نسرين امين وعدد آخر من الفنانين، تأليف إسلام شتا وأحمد رجب وإخراج أسامة عمر.

آخر أعمال بيتر أشرف

يذكر أن آخر أعمال الفنان بيتر اشرف، مسلسل لحظه غضب، الذي خاض له السباق الرمضاني الماضي 2024، بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين وعلي قاسم، ويتكون من ١٥ حلقة.

تدور أحداث المسلسل هول تُعاني الطاهية (يمنى) من سيطرة زوجها النرجسي (شريف)، وتحكمه في كل شيء، وتتطور الأمور في علاقتهما إلى حد الانهيار، فتقرر (يمنى) اتخاذ منعطف آخر لحياتها.