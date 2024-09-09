"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد الفنان زكي إبراهيم

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ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم، الاثنين، ذكرى ميلاد الفنان الكبير زكي إبراهيم.
ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى ميلاد الفنان الكبير زكي إبراهيم، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.
معلومات عن زكي إبراهيم
- ممثل ومؤلف مصري من أصل تركي، بدأ مشواره الفني وهو كبير في السن.
- كان ظابط شرطة، ثم فٌصل لإصابته في عينه، إلتحق بعد ذلك بعدة فرق مسرحية، منها فرقة رمسيس، وفرقة فاطمه رشدي.
- كانت بداية مسيرته السينيمائية من خلال فيلم (شالوم الترجمان) عام 1935، والذي قام بتأليفه والتمثيل فيه.
- وفي عام 1952 تم تأسيس المسرح العسكري فإلتحق به، ثم إنضم لمسرح إسماعيل ياسين عام 1954.
- شارك بالعديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، من أبرز أعماله (عفريته هانم، دعاء الكروان، لحن الوفاء)، وافته المنية عام 1971.