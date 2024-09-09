"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد الفنان زكي إبراهيم

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم، الاثنين، ذكرى ميلاد الفنان الكبير زكي إبراهيم.

ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى ميلاد الفنان الكبير زكي إبراهيم، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

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