شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم مسلسل هنا الزاهد إلى نسخة واحدة لا تكفى والعرض رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قرر القائمون على مسلسل النجمة هنا الزاهد الجديد تغيير اسمه ليصبح "نسخة واحدة لا تكفى" بعدما كان يحمل اسم "الزواج سُم قاتل"، والعمل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي وجوهر ومقرر عرضه في 15 حلقة خلال موسم دراما رمضان المقبل 2025، لتسجل هنا الزاهد عودتها إلى دراما رمضان بعد غياب 3 سنوات.

وفى سياق آخر بدأت هنا الزاهد هذا الأسبوع تصوير مشاهدها في فيلم "الشاطر" الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة، ويشارك في بطولته عادل كرم ومصطفى غريب وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى، تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدى، ومقرر عرضه فى أحد المواسم السينمائية العام المقبل 2025

وتصور هنا الزاهد مشاهدها الأخيرة في فيلم "ري ستارت" مع النجم تامر حسني، حيث تودع العمل الأسبوع المقبل، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق. ويشارك في بطولته: باسم سمرة، ومحمد ثروت، وعصام السقا وآخرون. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت لا يخلو من الرومانسية.

يذكر أن هنا الزاهد تعاقدت مؤخراً على بطولة فيلم "إن غاب القط" أمام النجم آسر ياسين ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، ومقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء هنا من ارتباطاتها الفنية، والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

وعرض للنجمة هنا الزاهد في السينمات خلال موسم عيد الفطر الماضى، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي جمعها بالفنان هشام ماجد والفنان محمد ثروت وتأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي. وقد حقق الفيلم نجاحاً لافتاً، حيث تخطت إيراداته 60 مليون جنيه.