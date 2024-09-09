شكرا لقرائتكم خبر عن نورا أمين تشارك بمهرجان المسرح التجريبي بعرض إنتاج ألماني بعنوان "جرح" والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة والمخرجة المصرية المقيمة بألمانيا نورا أمين بالعرض المسرحي (جرح) ضمن عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، في الدورة الحادية عشرة المعروفة باسم الراحل الدكتور علاء عبد العزيز.

عرض "جرح" يشارك بالمسابقة الرسمية، وهو عرض إنتاج ألماني مدته (70 ) دقيقة، تصممه وتكتب نصه ورقصاته نورا أمين ، والتأليف الموسيقى والتصميم المسرحي والسينوغرافيا لإيهاب عبد اللطيف ونورا أمين، ويعرض اليوم بمسرح الغد وغدا الساعة الثامنة مساء بحضور لجنة التحكيم برئاسة الدكتور مدحت العدل.

"جرح" هو عرض فلسفي يتناول فكرة، ويتناول طقس مسرحي يطرح تساؤلات عديدة ، فلا يحمل كوكب الأرض وحده - بتربته وطبيعته - جراح التدمير الشامل جراء قرون متصلة من الحروب، والاستعمار، إنما تحملها معه روحنا الإنسانية، فكأنها صارت جراحا لإنسانيتنا.

ذاتها بصمة جينية عابرة للثقافات والجغرافيا، فالعرض طقس مسرحي راقص يخاطب مجتمعات الأسى والحداد الجماعي. بحثا عن سبيل للمداواة والتصالح، كأن نتصالح مع الماضي، مع الحاضر، ونبني المستقبل عبر الوثاق الإنساني والوثاق مع الطبيعة، والماء والجسد الإنساني وتربته، ويقدم العرض بالألمانية والانجليزية والعربية والفرنسية والأسبانية

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.



العرض المسرحي جرح العرض المسرحي جرح

العرض المسرحي "جرح"