نور الغندور تستعرض رشاقتها و أنوثتها بلوك بغاية الروعة..إليكم سعر فستانها المرتفع

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية نور الغندور متابعيها من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الأناقة، إرتدت فيه فستاناً قصيراً وضيقاً ذات تصميم رائع، من دون أكمام، أظهرت من خلاله رشاقة جسمها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



الفستان الذي إرتدته نور من دار أزياء PH5، وصل سعره إلى 993 دولار.

وكانت نشرت نور الغندور، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها، وظهرت في إحدى الصور، وهي تقضي أوقاتاً عائلية، إذ كانت برفقة والدها في ظهور نادر له، ونشرت صورتين جديدتين تجمعهما سويا، بعد أن كانت أول مرة تشارك صور لها برفقته عام 2021 عندما احتفلت هي وعائلتها بعيد ميلاده في أسوان.

وأرفقت نور الصورة بتعليق لفتت فيه إلى أنها تقضي أوقاتاً مميزة، إذ كتبت: "كواليتي تايم" بالإنجليزية "quality time".

