شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الموزع الموسيقي أسامه الهندى والعزاء اليوم فى بورفؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت اليوم والدة الموزع الموسيقى أسامة الهندى ، الذى نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك معلنا خبر الوفاة وكتب: "البقاء والدوام لله وحده والدتي في ذمه الله صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر فى مسجد بورفؤاد الكبير والعزاء مساءً فى دار المناسبات بالمسجد الكبير".

بوست اسامة الهندى

ومؤخراً.. حل الموسيقار أسامة الهندى ضيفًا على برنامج "نص تون" الذى يقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله على "تليفزيون الخليج 365" وفى هذا اللقاء كشف الموزع أسامة الهندى عن أنه تعاون مع الهضبة عمرو دياب ما يقرب من 60 أغنية كما كشف أيضًا عن أنه تعاون في بديات حياته الموسيقية مع عمرو دياب كمهندس صوت.

وأكد الهندى أن أول أغنية كانت بداية انطلاقاته في عالم الغنائى هي "زى غيرها" و"عاشق بحب" للفنان إيساف، ثم تعاونه مع الكينج محمد منير في "بحر الحياة" وأغنية "أقر أنا المذكور أعلاه" ثم وزع للكينج 10 اغانى في ألبوم "طعم البيوت" لذلك يعتبر منير "الأب الروحى" وتوالت نجاحاته مع معظم نجوم الوطن العربى.