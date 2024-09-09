شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير فيلم "الهنا اللى أنا فيه" بطولة دينا الشربينى وياسمين رئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم تصوير أول مشاهد فيلم "الهنا اللى انا فيه" بطولة دينا الشربينى وكريم محمود عبد العزيز وياسمين رئيس وحاتم صلاح، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج حالد مرعى، وأعلن الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى عن بداية التصوير، ونشر صورة تجمع أبطال الفيلم وعلق، "اليوم بداية تصوير فيلم "الهنا اللي أنا فيه" دعواتكم، الفيلم إنتاج : زيد الكردي - أحمد بدوي - جابي خوري.

أبطال فيلم "الهنا اللى أنا فيه"