شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم مسلسل حنان مطاوع إلى "صفحة بيضا" بدلاً من "تقاطع طرق" والان مع تفاصيل الخبر

قرر القائمون على مسلسل الفنانة حنان مطاوع الجديد تغيير اسمه إلى صفحة بيضا بدلاً من تقاطع طرق، وذلك قبل انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث يواصل صناع العمل عمليات التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير، والعمل من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل صفحة بيضا يعرض نهاية العام الجارى على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، لتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.

مسلسل صوت وصورة شارك في بطولته نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم.

وفى سياق متصل تعاقدت حنان مطاوع على بطولة مسلسل جديد من 10 حلقات يحمل اسم "حياة أو موت" للعرض على المنصات قريباً، ويشارك في بطولة العمل رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج هاني حمدي، وتدور أحداثه فى إطار تشويقي مثير.

وانتهت حنان مطاوع مؤخراً من تصوير مشاهدها في فيلم "هابى بيرث داى" الذي تشارك في بطولته مع نيللي كريم وشريف سلامة، ويأتي العمل من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر، حيث تعود بالفيلم إلى السينما بعد غياب 4 سنوات حيث كان آخر أفلامها "قابل للكسر" والذي عرض في أكثر من مهرجان سينمائي.