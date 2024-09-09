محمد منير يكشف تطورات حالته الصحية

نفى النجم محمد منير كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور صحته، مؤكداً أن صحته جيدة، وأنه سيطرح أغاني جديدة، ويقيم حفلات مختلفة في الفترة المقبلة.وقال "الكينغ" في تصريحات إعلامية، إن ما أشيع حول تدهور حالته الصحية عار تماماً عن الصحة، قائلاً: "نفسي أعرف مصدر تلك الشائعات الخاطئة التي ليس لها أي أساس من الصحة".

وانتهى منير أخيرًا من تسجيل أغنية "الذوق العالي"، التي تجمعه بالفنان تامر حسني، والتي تعد جزءًا من حملة دعائية لمشروع تجاري سيُعْرَض قريبًا، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد رحيم.

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنان محمد منير كان خلال إحيائه حفل افتتاح "مهرجان العلمين" في نسخته الثانية، حيث قدم نخبة من أشهر وأنجح أعماله التي تفاعل معها الجمهور ومنها أغانيه الشهيرة "حرية" و"الكون كله بيدور"، و"افتح عيونك" الشهيرة بابن ماريكا، وذلك بصحبة الموسيقار العالمي فتحي سلامة.

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