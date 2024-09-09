شكرا لقرائتكم خبر عن 8 عروض مسرحية فى ثامن أيام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

يشهد اليوم الثامن من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين (دورة د. علاء عبد العزيز)، برئاسة الدكتور سامح مهران، 8 عروض مسرحية على مسارح القاهرة، وأول تلك العروض هو "بوتكس" من (الأردن) على مسرح الهناجر، ويعرض فى السادسة مساءً.

يقدم أيضا في نفس التوقيت - السادسة مساءً - عرض "BEHULA LAKH" من (الهند) بمسرح العرائس، وفي الساعة الثامنة مساء يقدم عرض "Mute " أو صمت من (الكويت) على مسرح الفلكي، وفي التوقيت ذاته يقدم "Salon" من (المجر) على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، وكذلك عرض "Wound" من (ألمانيا)، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً يقدم على مسرح السلام عرض " Polarities 01: Clytemnestra VS Agamemnon"، وفي التوقيت نفسه يقدم عرض "Water" من (جنوب إفريقيا) على المسرح القومي، وكذلك يقدم على مسرح السامر عرض "تاء التأنيث ليس ساكنة" من (العراق).

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنظمه وزارة الثقافة المصرية برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.