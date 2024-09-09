شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا لمهرجان الموسيقى العربية تجتمع لتحديد ملامح فعالياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبحضور الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، واصلت اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ32 ، والذى يقام في الفترة من 11 حتى 24 أكتوبر المقبل، ويديره الدكتور خالد داغر، أعمالها التحضيرية أمس الأحد بحضور أعضائها "الموسيقار صلاح الشرنوبي، الفنانة نادية مصطفي، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، البروفيسور عصام الملاح أستاذ متفرغ في علم موسيقى الشعوب بجامعة ميونيخ".

كما حضر الاجتماع كل من المايسترو الدكتور محمد الموجي، مايسترو أحمد، المايسترو عامر، الدكتور عماد حسب الله رئيس الادارة المركزية للانتاج، أمانى سعيد رئيس الادارة المركزية للنوت والموسيقى الشرقية ، أحمد توفيق مدير عام الانتاج، سلوي عاطف منسق حفلات، محمد ظريف امين اللجنة. يأتى ذلك فى إطار مناقشة وإعداد البرنامج الفنى للمهرجان لتحديد أبرز ملامح فعالياته.

وفي هذا السياق، أكد خالد داغر أن الاستعدادات تسير على قدم وساق لضمان تقديم عروض فنية مميزة تعكس التراث الموسيقى العربى وتلبى تطلعات الجمهور.

جدير بالذكر أنه يُجرى حالياً الإعداد لعقد مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل المهرجان، بحضور ممثلي الصحف والمجلات والقنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية والشبكات الإذاعية.



اجتماع اللجنة العليا لمهرجان الموسيقى العربية