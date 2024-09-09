شكرا لقرائتكم خبر عن براندون روث ومينا سوفاري على السجادة الحمراء لعرض فيلم Ick في تورونتو والان مع تفاصيل الخبر

شهد مهرجان تورونتو السينمائي الدولي حضور كل من براندون روث ومينا سوفاري إلى السجادة الحمراء للعرض العالمي الأول لفيلمهما الجديد Ick على مسرح رويال ألكسندرا.

كما حضر طاقم العمل زيكي جونز، والمخرج جوزيف كان، ومالينا وايزمان، وهاريسون كون، وتايا صوفيا، وجنيفر رادي، وديبرا ويلسون، وجيف فاهي.

وفي سياق مختلف أكد المخرج رشيد مشهراوى لقناة القاهرة الإخبارية وتحديداً برنامج صباح جديد أن مشؤوع "من المسافة صفر" سيشارك بمهرجان تورونتو الشهر المقبل، وهو ما يمثل أمر هام للغاية لكل صناع الفيلم والمهتمين بالقضية الفلسطينية لأن ذلك يعد مفيداً في حربنا ضد إسرائيل – على حد قوله – وأضاف : "حينما يعرض العمل بمهرجان كبير من أهم 4 مهرجانات على مستوى العالم سيشاهده قطاع عريض من الجمهور".

وأضاف رشيد مشهراوي للقاهرة الإخبارية عن ترشيح الفيلم للمشاركة بمهرجان الأوسكار وتمثيل فلسطين أيضاً بقوله : "أهمية ترشيح الفيلم ممثلة في أنه سيحدث ضجة إعلامية ومن شأنها تعريف العالم بما يحصل في فلسطين من مأساة حقيقية يعيشها الشعب الفلسطيني خاصة أنني عشت كوارث كبيرة ولكن تلك الكارثة أكبر".

هذا ويعد المخرج رشيد مشهراوي أحد هم المخرجين الفلسطينين ممن لهم باع طويل فى أعمال عديدة إذ يعد من الرواد فى عالم السينما الفلسطينية.

"أفلام من المسافة صفر"، تروي حكايات من داخل الواقع الفلسطيني من قبل مخرجين متواجدين بغزة تحت القصف، وخلال الأيام السابقة حرص عدد كبير من السينمائيين والفنانين المتواجدين بمهرجان كان على دعم فلسطين بشتى الطرق، وزيارة تلك الخيمة ومشاهدة أفلام من المسافة صفر.



براندون روث ومينا سوفاري على السجادة الحمراء لعرض فيلم Ick في تورونتو