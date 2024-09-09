شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة: حالتي الصحية أحسن بعد العملية وموبايلي هينفجر من التليفونات والان مع تفاصيل الخبر

طمأنت الفنانة بدرية طلبة الجمهور على حالتها الصحية بعدما أجرت عملية جراحية لاستئصال المرارة، حيث قالت لليوم السابع إنها بخير وحالتها الصحية في تحسن، وأنها كان من المفترض أن تجري العملية من شهر ونصف ولكن الطبيب جاسر عزب المعالج لها، أجل العملية لحين تعافيها من ارتفاع نسبة الكولسترول.

وأضافت بدرية طلبة أنها أجرت العملية اليوم مع الدكتور محمد حلمي، وأنها ستعود لمنزلها غدا الاثنين.

وطمأنت بدرية طلبة الجمهور على صحتها مؤكدة أنها لا تستطيع الرد على أغلب المكالمات والرسائل ولكنها توجه الشكر لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي على تواصلها معاها الدائم، وتوجه الشكر لكل جمهورها ومحبيبها ممن حاولوا الاتصال بها قائلا، " تلفوني هينفجر من كتر الاتصالات من جوا مصر وخارجها".

وكانت نشرت بدرية طلبة صورة من داخل المستشفي وكتب عليها "الحمدلله مرارتي اتفقعت وشيلتها".