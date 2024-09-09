شكرا لقرائتكم خبر عن عرض كوميدي لـ جيمي فوكس يسرد فيه تطورات حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقدم النجم العالمى جيمي فوكس عرضًا كوميديًا خاصًا لـ منصة نيتفلكس، يسرد فيه الحالة الطبية الطارئة التى حدثت له فى خلال العام الماضى 2023، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

على أن يتم تسجيل العرض تحت اسم "What Had Happened Was"، في أتلانتا في أكتوبر المقبل.

وذلك بعدما شارك النجم العالمى جيمى فوكس بعض المعلومات حول حالة الطوارئ الطبية التى تعرض لها فى أبريل 2023، حيث دخل فوكس الحائز على جائزة الأوسكار إلى المستشفى بعد تعرضه لحالة صحية طارئة غير محددة عندما كان يصور فيلمه الجديد Back In Action.

ولا تزال التفاصيل حول طبيعة المضاعفات الطبية التي يعاني منها فوكس غير معروفة.

ومن خلال فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فوكس وهو يتحدث إلى مجموعة صغيرة من المعجبين في وسط مدينة فينيكس، حيث لخص ما حدث له، وصرح قائلا: "في 11 أبريل من العام الماضي، كنت أعاني من صداع شديد، وطلبت من ابني تناول دواء أدفيل، ومن ثم لمدة 20 يومًا، لا أتذكر أي شيء".

وتابع فوكس قائلاً: "أنا في أتلانتا، أختي وابنتي أخذتني إلى الطبيب الأول، الذى أعطاني حقنة الكورتيزون، أما الطبيب التالي قال لى: "هناك شيء ما يحدث".

كما كشفت كورين، ابنة النجم العالمى جيمي فوكس، آخر تطورات حالة والدها الصحة بعد الأزمة التي تعرض لها فى أبريل 2023، حيث دخل فوكس، الحائز على جائزة الأوسكار، المستشفى بعد تعرضه لحالة صحية طارئة غير محددة عندما كان يصور فيلمه الجديد Back In Action. وإلى الآن التفاصيل حول طبيعة المضاعفات الطبية التي عاني منها فوكس لا تزال غير معروفة.

وقالت كورين لـ Entertainment Tonight، "إنه يقوم بعمل رائع للغاية، ويحاول العودة من جديد بكامل قوته، وأنا ممتنة جدًا لأنني تمكنت من العمل معه، وقضاء الكثير من الوقت معه".