شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا عن حرق وجهها في الصيف الماضي: خفت ما يرجعش زي الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة روجينا خلال تصريحات لبرنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى ذكريات حرق وجهها والمعاناة التي شعرت بها في الصيف خلال العام الجارى، قائلة: اندهشت من كل اللى طلعوا وحللوا السبب على السوشيال ميديا والموضوع كل ما فيه أني تعرضت للشمس زي كل سنة".

وأضافت: "خفت بصراحة جدًا وقتها إن وشى ما يرجعش زي الأول، وحسيت بضغط كبير".

هذا وكانت ردت الفنانة روجينا خلال البرنامج على الناقد طارق الشناوي للمرة الأولى ونقده لها أثناء حلولها ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى بقولها: "أنا بحترم طارق الشناوي جدًا، ولكن في أكتر من حاجة لفتت نظري في انتقاده لي أولها أنه قال إنى اشتغلت 3 مسلسلات بطولة ولكن التجربة الأخيرة كانت الرابعة وبالتالي هو ما اتفرجش".

وأضافت: "أحترم جدًا الانتقاد وآخذ بيه كمان لما ألاقى فيه انتقاد حقيقى، ولكن ما لقتوش كاتب مثلاً إن في مشكلة في الصوت عندي أو أداء للشخصية كان زيادة بالصورة الفلانية، لكن ده ما حصلش، فبالتالى ده مش نقد ده رأى".

واختتمت روجينا بخصوص هذا الشأن قائلة: "المشكلة دلوقتى بينه وبين أشرف زكي وفى القضاء وبالتالي مليش دخل أنا لأنه قال إني بستغل نفوذ أشرف".