شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال يحيي الذكرى الأربعين على وفاة منتجي سينرجي والان مع تفاصيل الخبر

أحيا الفنان إسلام جمال ذكرى الأربعين لمنتجي سينرجى الراحلين حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال، تامر فتحى، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى قائلاً: أربعين يوم على فراق الحبايب ربنا يرحمكم ويسكنكم فسيح جناته ويصبرنا جميعًا على فراقكم.

وتعرض مؤخرًا الوسط الفني لصدمة كبيرة، بعد وفاة حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج في شركة سينرجي والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال، وتامر فتحي الذى لحق بهم في وقت لاحق إثر حادث مروع على طريق الضبعة المؤدي إلى الساحل الشمالي، حيث انقلبت السيارة بهم واشتعلت النيران فيها.

وشيع أهالى قرية كفر القصار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثامين المنتجين الثلاثة حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال الذين تربطهم صلة قرابة، بمسقط رأسهم لمثواهم الأخير بمقابر عائلتهم بالقرية، بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع الدراما الذين لازموا الجثامين من المستشفى وكذلك الذين سافروا إلى القرية لانتظار وصول الجثامين.

فيما شُيعت جنازة المنتج الفني تامر فتحى من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع الدراما، حيث توفى تامر فتحى بعد ساعات من نقله إلى المستشفى وقيام الأطباء بمحاولات لاسعافه من الإصابات البالغة التى أصيب بها فى الحادث، فارق الحياة ليلحق بأصدقائه الثلاثة.