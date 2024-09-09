شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا والكدواني وأحمد أمين ويوسف الشريف في عزاء والد طارق وأحمد الجنايني والان مع تفاصيل الخبر

حرصت النجمة يسرا والنجوم ماجد الكدواني وأحمد أمين ومحمد محمود عبد العزيز وشيكو وإدوارد وطه الدسوقي وأحمد حاتم ويوسف الشريف على تقديم واجب العزاء في رحيل والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني.

وكان حرص كل من الفنان أبو والفنان أحمد داود، والفنان تميم يونس والفنان أحمد الشامي علي تأدية صلاة الجنازة على والد المنتج طارق الجنايني، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، كما حرص عدد من الفنانين حضور الجنازة منهم الدكتور أشرف زكي والفنان صبري فواز، والفنان أحمد طارق نور والفنان محمد فراج والفنان هشام ماجد.

وأعلن طارق عن وفاة والده يحيى الجنايني، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب، "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" توفى إلي رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني.

يذكر أن المنتج طارق الجناينى كشف مؤخرا عن كلاكيت فيلم الحريفة 2، بطولة نور النبوى وأحمد غزى ونور إيهاب، بعنوان الريمونتادا، بقيادة المخرج كريم سعد، وذلك بعد اعتذار المخرج رؤوف السيد، حيث يعد الفيلم امتدادًا للجزء الأول الذى حقق نجاحًا كبيرًا في السينمات وقت عرضه، ومن المقرر أن تجمع المشاهد الأول من العمل كلاً من كزبرة وأحمد غزى وسليم الترك وآخرون.

ويضم الجزء الثاني من الفيلم جميع أبطال الجزء الأول، ومنهم نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غازي كزبرة، عبد الرحمن محمد، فراس سعيد، ليلى عز العرب، سليم هاني، كريمة منصور، ريما مصطفى، محمد باشات، شريف دسوقي، بيومي فؤاد، بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو لاعب الكرة السابق الذي يشارك في التمثيل للمرة الأولى.

يوسف الشريف



أحمد أمين



مصطفي غريب



شيكو في عزاء والد طارق وأحمد الجنايني



ماجد الكدواني



محمد محمود عبد العزيز في عزاء والد طارق وأحمد الجنايني







يسرا



يسرا



أحمد حاتم في عزاء والد طارق وأحمد الجنايني



طه الدسوقي في عزاء والد طارق وأحمد الجنايني