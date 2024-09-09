شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة وأحمد العوضى وعصام السقا في عزاء والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجوم أمير كرارة وأحمد العوضى ومحمود الليثي وعصام السقا على تقديم واجب العزاء، في والد المنتجين طارق الجنايني وأحمد الجنايني بمسجد الشرطة بالشيخ زايد وكان النجم أحمد السقا أول من حرص على الحضور وتقديم واجب العزاء.

فيما حرص كل من الفنان أبو والفنان أحمد داود، والفنان تميم يونس والفنان أحمد الشامي علي تأدية صلاة الجنازة على والد المنتج طارق الجنايني، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، كما حرص عدد من الفنانين حضور الجنازة منهم الدكتور أشرف زكي والفنان صبري فواز، والفنان أحمد طارق نور والفنان محمد فراج والفنان هشام ماجد.

وأعلن طارق عن وفاة والده يحيى الجنايني، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب، "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" توفى إلي رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني.

يذكر أن المنتج طارق الجنانينى كشف مؤخرا عن كلاكيت فيلم الحريفة 2، بطولة نور النبوى وأحمد غزى ونور إيهاب، بعنوان الريمونتادا، بقيادة المخرج كريم سعد، وذلك بعد اعتذار المخرج رؤوف السيد، حيث يعد الفيلم امتدادًا للجزء الأول الذى حقق نجاحًا كبيرًا في السينمات وقت عرضه، ومن المقرر أن تجمع المشاهد الأول من العمل كلاً من كزبرة وأحمد غزى وسليم الترك وآخرون.

ويضم الجزء الثاني من الفيلم جميع أبطال الجزء الأول، ومنهم نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غازي كزبرة، عبد الرحمن محمد، فراس سعيد، ليلى عز العرب، سليم هاني، كريمة منصور، ريما مصطفى، محمد باشات، شريف دسوقي، بيومي فؤاد، بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو لاعب الكرة السابق الذي يشارك في التمثيل للمرة الأولى.



العوضي



الفنان أحمد العوضي



إيمان العاصي



جانب من العزاء (2)



جانب من العزاء



سيد رجب والمخرج معتز التوني



شريف دسوقي



طارق وأحمد الجنايني يستقبلان المعزيين



عصام الساق ومحمد دياب



عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



عمرو يوسف



كريم السبكي



مجدي بدر



محمد العدل وعمر عبد العزيز



محمد ممدوح



ميمي جمال



نبيلة عبيد تصل العزاء