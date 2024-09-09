شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا عن انتقاد ابنتها بمسلسل سر إلهى: مش بتمثل علشان بنتى وما اتأثرتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة روجينا خلال تصريحات لبرنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى عن أن ابنتها مريم واجهت الانتقادات لها بكل قوة قائلة: "أثناء عملها معي في مسلسل سر إلهي تفاجأت من قوة شخصيتها وأنها لم تتأثر بالنقد السلبي تجاهها مطلقًا".

وأضافت: شخصية بنتي علمتني إزاى الواحد يبقى قوي ودي حاجة موجودة فيها هي وجيلها كله، وبنتي مريم مش بتمثل علشان هي بنتي لكن هي شاطرة وموهوبة".

مسلسل سر إلهي مكون من 15 حلقة وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.