لورين سانشيز بإطلالة كاجوال برفقة زوجها .. وسعر حقيبتها سيصدمكم

ميرنا وليد - بيروت - حرص الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس والنجمة الأميركية لورين سانشيز، على الظهور بإطلالة لافتة عند وصولهما إلى مدينة نيويورك يوم الأحد.



ووصل الزوجان بطائرة هليكوبتر، وشوهدت لورين وهي تهبط بالطائرة، قبل أن يصعد الزوجان إلى سيارتهما المضادة للرصاص، والتي كانت محاطة بأمن بيزوس.

وظهر بيزوس البالغ من العمر 60 عاماً، بملابس غير رسمية، إذ اختار تيشرت باللون الأزرق الداكن وسروالاً من الجينز الأزرق.

وحرصت لورين، 54 عاماً، على إظهار أسلوبها المميز، من خلال حقيبة يد من "HERMES"، تبلغ قيمتها حوالى 28000 جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يصدر الكتاب، الذي يحمل عنوان "الذبابة التي طارت إلى الفضاء"، هذا الشهر، وهو مستوحى من معركة طفولتها مع عسر القراءة وحب الطيران.