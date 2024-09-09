خاص بالفيديو- رشا شربتجي ترد على منتقدي فارق العمر مع زوجها: "مو حاسة بالعمر"

ميرنا وليد - بيروت - تزوجت المخرجة السورية رشا شربتجي مؤخرا من الممثل السوري إبراهيم الشيخ، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين الجمهور بسبب فارق العمر بينهما، موقع "الفن" التقى بـ رشا شربتجي تحدثنا فيها عن زواجها والإنتقادات التي تعرضا لها هي وزوجها من قبل البعض.



على صعيد آخر كانت قد تولّت رشا شربتجي مؤخرا اخراج مسلسل "ولاد بديعة" الذي حقق نجاحا لافتا حين عرضه، وقد ضم الممثلين محمود نصر، يامن الحجلي، وسام رضا، إمارات رزق، وغيرهم.

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