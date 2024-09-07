بث مباشر.. فينيسيا السينمائي يعلن قائمة الأفلام الفائزة في دورته الـ 81

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام، الإعلان عن الأفلام الفائزة في مسابقاتها المختلفة وذلك بحفل الختام الذي يقام مساء اليوم السبت بحضور عدد كبير من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

وكان للسينما المصرية حضور قوي في دورة هذا العام، بعد مشاركة فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الذي عرض ضمن مسابقة "آفاق أكسترا" وحاز على استحسان النقاد والجمهور، ويشارك ببطولته الفنان عصام عمر، الفنانة ركين سعد، الفنانة سما إبراهيم، تأليف محمد الحسيني وشاركه في الكتابة خالد منصور، إخراج خالد منصور ويعد الفيلم هو التجربة الروائية الأولى له.

كما تم عرض عدد من الأعمال السينمائية لأول مرة ضمن الفعاليات منها فيلم الدراما "Joker: Folie a Deux" بطولة النجم الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس، وشاركته البطولة المغنية العالمية ليدي جاجا، وحاز الفيلم على ما يقرب من 11 دقيقة من التصفيق عقب العرض إلا أن الفيلم لاقى انتقادات لاذعة من النقاد المشاركين في المهرجان ووصفه أحدهم كونه لم يضف أي جديد لجزئه الأول الذي عرض عام 2019 وذلك قبل عرضه تجاريًا مطلع شهر أكتوبر المقبل.

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