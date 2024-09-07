بالفيديو.. هيدي كرم ترقص على أغنية أنا بابا وتحتفل بتكريمها من "دير جيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة هيدي كرم بتكريمها عن مسلسل "الوصفة السحرية" وذلك في حفل توزيع جوائز "دير جيست" الذي أقيم مساء أمس الجمعة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

ونشرت هيدي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي ترقص على أغنية "أنا بابا" لمطرب المهرجانات مسلم والمطربة بوسي وكانت ترتدي إطلالة كاجوال في بداية الفيديو، وفي نهايته ظهرت وهي تحمل تكريمها من حفل توزيع الجوائز وحاز الفيديو على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وحرصت هيدي كرم على توجيه الشكر والتحية لصناع وأبطال المسلسل عقب صعودها على المسرح.

تدور أحداث مسلسل "الوصفة السحرية" حول معاناة عدة زوجات من المشاكل والخلافات مع أزواجهن، ثم يعثرن على كتاب عن العلاقات الزوجية يعكس محتواه ما يدور في الواقع بشكل مطابق، فيتخذن على إثره قرارات تقلب حياتهن رأسًا على عقب، كما تؤثر هذه القرارات على جميع من حولهن، ويشارك ببطولة المسلسل شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، كارولين عزمي، عمر الشناوي، تأليف هاني سرحان، إخراج خيري سالم.



يذكر أن الفنانة هيدي كرم تشارك في مسلسل "وتر حساس" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم الفنانة صبا مبارك، الفنانة إنجي المقدم، الفنان محمد علاء، الفنان أحمد غزي، تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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