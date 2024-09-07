"The Room Next Door" يفوز بجائزة "الأسد الذهبي" أفضل فيلم في فينيسيا السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فاز فيلم الدراما "The Room Next Room" بجائزة "الأسد الذهبي" كأفضل فيلم بفعاليات حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي يقام مساء اليوم السبت.

وعرض فيلم "The Room Next Door" ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية لأبرز النجوم وصناع السينما، وشارك ببطولته النجمة الأمريكية العالمية جوليان مور، والممثلة الإنجليزية تيلدا سوينتون، للمخرج الإسباني الحائز على جائزة الأوسكار بيدرو ألمودوبار.

تدور أحداث الفيلم حول أنجريد ومارثا صديقتين حميمتين في شبابهما، حيث عملتا معًا في نفس المجلة، وبعد سنوات من الابتعاد عن التواصل، يلتقيان مرة أخرى في موقف متطرف ولكن لطيف بشكل غريب، ومن المقرر طرحه بدور العرض الأمريكي والعالمي يوم 20 ديسمبر المقبل.

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 أقيم في الفترة من 28 أغسطس حتى 7 سبتمبر.

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