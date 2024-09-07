تووليت يحذر نادي بيراميدز ويعلق: "الأهلي فوق الجميع"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق المطرب المقنع تووليت، على استخدام صورته من قبل نادي بيراميدز للإعلان عن صفقته الجديدة وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وأعاد تووليت نشر المنشور الذي استخدم خلاله نادي بيراميدز صورته عبر خاصية الاستوري وعلق: "مين أداكو إذن بالكلام ده؟، هاخد إجراءات قانونية لو الحاجات دي ماتمتسحتش، الأهلي فوق الجميع"، وكان الهدف من صورة نادي بيراميدز هو إضفاء الغموض والتساؤلات حول الصفقة الجديدة.

أحيا تووليت مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية وسط حضور جماهيري كبير، وقدم باقة من أغاني ألبومه الجديد وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

نجح المغني "تووليت" في تصدر العديد من قوائم الاستماع الموسيقية بأشهر المنصات منها "سبوتيفاي" وظل مرتبعًا على عرش الأكثر استماعًا لأيام وذلك نظرًا لتقديم أغانيه بطريقة النستولوجيا والحنين إلى الماضي وهو ما كان له تاثيرًا كبيرًا على المستمعين واستعادة العديد من الذكريات.

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