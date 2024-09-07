إلهام شاهين عن فيلم "الملحد": "دي نماذج موجودة في الحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن كواليس منع عرض فيلم "الملحد" الذي أثار جدلًا خلال الفترة الماضية بعدما كشف المنتج أحمد السبكي الموافقة عليه من قبل الرقابة على المصنفات الفنية.

وحلت شاهين ضيفة على برنامج "ضيفي مع" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش ويعرض على قناة "الشرق"، وتطرقت إلهام شاهين خلال حديثها عن عدة موضوعات علاقتها بالصيف والساحل الشرير، ورأيها عن "السوشيال ميديا، وعن تصريحاتها المثيرة للجدل خلال الفترة الماضية منها التبرع بالأعضاء، ورأيها في منع عرض فيلم "الملحد"، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كواليس وتفاصيل تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن رأيها في منع عرض فيلم "الملحد" قالت: "عملوا له دعاية كبيرة جدًا، لما بيقولوا فيلم اتوقف أو اتمنع عرضه يمكن مش معموله دعاية كفاية ويمكن مش كل الناس سمعت عنه أو مهتمة، ده بقى يخلي الناس كلها عايزة تشوف الفيلم ودي دعاية عظيمة للفيلم وبعدين ايه المشكلة في اسم الفيلم، هو مفيش ملحدين في الحياة؟، ده نماذج موجودة فما المانع أن احنا نلقي الضوء عليها ونقول أن دول غلط، وأنا لما بلقي الضوء على أي حاجة غلط في الحياة بغرض تصحيحها، وأنا ماشوفتش الفيلم لكن أتصور انه في الاخر لازم الملحد ده هيقتنع أن فيه إله لهذا الكون وهو اللي بيدير هذا الكون الكبير، وأنت ممكن تصلح أفكار ناس من خلال العمل

واستكملت: "ولما بعمل فيلم مثلا عن الإدمان، طبعًا بجيب المدمن بياخد الشمة وبيبقى مبسوط بس بجيبه في آخر الفيلم مات لأنه اخد جرعة زيادة، بجيبه وهو مش قادر مش معاه حق المخدرات وهيتجنن وبيصرخ وحياته اتدمرت، وأنا مش مع فكرة منع أي حاجة، وفي 3 حاجات هم الدين والسياسة والجنس طول عمرهم دول اللي بيعملوا قلق مع الرقابة، ولو ماشوفناش أفلام مصرية ما احنا طول اليوم بنشوف أفلام أمريكية بتتكلم عن الإلحاد وعن الجنس وعن الأديان".

احتفلت الفنانة إلهام شاهين منذ أيام بحفل زفاف نجل شقيقها مدير التصوير محمود شاهين وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة إلهام شاهين كان بمسلسل "ألفريدو" عام 2023 وشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي.

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