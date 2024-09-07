الليلة.. مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يختتم فعاليات دورته الـ 81

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يختتم اليوم السبت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام التي بدأت يوم 28 أغسطس الماضي وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

وسيتم الكشف مساء اليوم عن الأعمال السينمائية الفائزة بحضور عدد كبير من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما.

وكان للسينما المصرية حضور قوي في دورة هذا العام، بعد مشاركة فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الذي عرض ضمن مسابقة "آفاق أكسترا" وحاز على استحسان النقاد والجمهور، ويشارك ببطولته الفنان عصام عمر، الفنانة ركين سعد، الفنانة سما إبراهيم، تأليف محمد الحسيني وشاركه في الكتابة خالد منصور، إخراج خالد منصور ويعد الفيلم هو التجربة الروائية الأولى له.

وسلط موقع "Deadline" الضوء على كواليس الفيلم قبل عرضه وأشار إلى كلمة المخرج خالد منصور وقال: " منذ سنوات طويلة، كنت أرى في ذهني صورة ضبابية لشاب يجلس وحيدًا على رصيف مظلم هادئ في الليل، يعانق كلبه، والجو بارد جدًا من حوله، لا أعرف ما هي تلك الصورة، لكنني بالتأكيد شعرت بإحساس قوي بالانتماء إليها، أرى نفسي ووحدتي الدائمة، البحث عن ملاذ للسيد رامبو ليس فيلمًا عن العنف ضد الكلاب، ولكنه فيلم عني وعن علاقة جيلي بالمجتمع، تلك العلاقة المتناقضة التي تجمع بين الحب الشديد والخوف المغلف بالكراهية، تلك العلاقة التي نشعر فيها دائمًا بأننا مطاردون في مدينتها مثل الكلاب الضالة، وفي الوقت نفسه، لا نعرف أي ملاذ آخر ننتمي إليه".

كما تم عرض عدد من الأعمال السينمائية لأول مرة ضمن الفعاليات منها فيلم الدراما "Joker: Folie a Deux" بطولة النجم الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس، وشاركته البطولة المغنية العالمية ليدي جاجا، وحاز الفيلم على ما يقرب من 11 دقيقة من التصفيق عقب العرض إلا أن الفيلم لاقى انتقادات لاذعة من النقاد المشاركين في المهرجان ووصفه أحدهم كونه لم يضف أي جديد لجزئه الأول الذي عرض عام 2019 وذلك قبل عرضه تجاريًا مطلع شهر أكتوبر المقبل.

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