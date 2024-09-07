شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فساتين خطفت الأنظار في ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف عدد كبير من النجمات اللاتي حضرن حفل ختام الدورة الـ 81 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي استمرت فعاليته لأكثر من أسبوع داخل مدينة البندقية الشهيرة، وظهر على السجادة الحمراء في ختام المهرجان كل من الممثلة الكندية وعضو لجنة تحكيم المهرجان تايلور راسل، والممثلة الصينية تشانغ زيي، عضو لجنة تحكيم المهرجان، بالإضافة إلى كل من مديرة الأوركسترا الإيطالية بياتريس فينيزي، والممثلة والمضيفة الإيطالية سفيا ألفيتي، والممثلة الأسترالية آبي لي، والممثلة البرازيلية باربرا باز، عضو لجنة تحكيم المهرجان، والممثلة الفرنسية إيزابيل هوبير، رئيسة لجنة تحكيم المهرجان، والمخرجة الإيطالية ماورا ديلبيرو.



الممثلة الصينية تشانغ زيي، عضو لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ81



المخرجة الإيطالية ماورا ديلبيرو



الممثلة الفرنسية إيزابيل هوبير، رئيسة لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي الدولي 81



الممثلة البرازيلية باربرا باز، عضو لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي الدولي



تايلور راسل ممثل كندي وعضو لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي الدولي 81



مديرة الأوركسترا الإيطالية بياتريس فينيزي تصل إلى حفل ختام مهرجان البندقية السينمائي الدولي السنوي الحادي والثمانين



الممثلة والمضيفة الإيطالية سفيا ألفيتي تصل إلى حفل ختام مهرجان البندقية السينمائي الدولي السنوي الحادي والثمانين



الممثلة الأسترالية آبي لي

وكانت الدورة الـ81 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي شهدت العرض العالمي الأول للفيلم المصري "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ليكون ضمن العروض الرسمية لبرنامج Orizzonti Extra، وهو القسم الذى تُعرض من خلاله الأفلام التى تمثل أحدث اتجاهات السينما العالمية للمواهب الشابة، وبذلك سيُعيد السينما المصرية إلى فينيسيا مرة أخرى ضمن الاختيارات الرسمية بعد غياب طويل استمر لـ12 عاما، منذ مشاركة فيلم "الشتا اللى فات" للمخرج إبراهيم البطوط في برنامج Orizzonti عام 2012.

والفيلم روائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، حيث أخرج عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويتشارك البطولة عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

وتدور أحداث الفيلم الذى ينتمى لنوعية الأفلام الدرامية حول حسن الشاب الثلاثينى الذى يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط فى حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.



