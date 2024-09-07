شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيل مساك متسابق برنامج كاستنج: سعيد باختيارى ونجاحى في الخطوة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الشاب ميشيل مساك، المتسابق ببرنامج كاستنج لـ"الخليج 365" إنه سعيد للغاية باختياره من قبل لجنة التحكيم بقيادة المخرج عمرو سلامة، خاصة بعد استكماله للمرحلة المقبلة بعد أن اجتاز المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بتوتر شديد أثناء الاختيار عندما قالت له مدربة التمثيل مروة جبريل إنه مغرور للغاية، كما أبلغه المخرج عمرو سلامة إنه يشبه محمد رمضان، كان سعيدًا للغاية خاصة أن محمد رمضان نجم كبير، وكما طلب منه ألا يشاهد محمد رمضان حتى لا يتأثر به.

وتصدر هاشتاج برنامج "كاستنج" في قائمة ترند الأكثر تداولاً وانتشارًا على منصة X، بعد عرض الحلقة الثانية من البرنامج مساء أمس على قناة "دي أم سي".

ويعد برنامج "كاستنج" مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب التمثيلية ويشهد مشاركة متميزة من متسابقين من دول عربية ومحافظات مصرية.

وقررت هنا ممدوح عبد العليم، أن تثبت موهبتها بدون أن تستغل اسم والدها، وقدمت في برنامج "كاستنج"، عبر قناة "DMC"، وكشفت هنا ممدوح عبد العليم، عن أن والدها كان يشجعها على التمثيل وعمرها 9 سنوات، موضحة أنها اندمجت في الدراسة وقررت أنها تركز في التمثيل بعد ذلك.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامج كاستنج لاكتشاف المواهب في مجال التمثيل، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، ومن المقرر أن يشارك الموهبون في أدوار البطولة، في مسلسل تليفزيوني من إنتاج المتحدة.

ويعد المعيار الوحيد للاختيار هو الموهبة، مما يفتح الباب أمام الجيل الجديد من النجوم الصاعدين للظهور على الشاشة الصغيرة، ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة على قناة dmc فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.