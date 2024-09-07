شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا عن طارق الشناوي: مشكلته دلوقتي مع أشرف زكى ويفصل فيها القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الفنانة روجينا على الناقد طارق الشناوي للمرة الأولى ونقده لها أثناء حلولها ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى بقولها: "أنا بحترم طارق الشناوي جدًا، ولكن في أكتر من حاجة لفتت نظري في انتقاده لي أولها أنه قال إنى اشتغلت 3 مسلسلات بطولة ولكن التجربة الأخيرة كانت الرابعة وبالتالي هو ما اتفرجش".

وأضافت: "أحترم جدًا الانتقاد وآخذ بيه كمان لما ألاقى فيه انتقاد حقيقى، ولكن ما لقتوش كاتب مثلاً إن في مشكلة في الصوت عندي أو أداء للشخصية كان زيادة بالصورة الفلانية، لكن ده ما حصلش، فبالتالى ده مش نقد ده رأى".

اختتمت روجينا قائلة: "المشكلة دلوقتى بينه وبين أشرف زكي وفى القضاء وبالتالي مليش دخل أنا لأنه قال إني بستغل نفوذ أشرف".

جدير بالذكر أن آخر أعمال روجينا هو مسلسل سر إلهي مكون من 15 حلقة وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.