هيفاء وهبي تكشف حقيقة حذف أغانيها من قبل روتانا وتتحرك قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أوضحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السبب وراء حذف أغانيها من منصة "تيك توك" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة "X" بعد العديد من التساؤلات من قبل جمهورها ومتابعيها.

ونشرت هيفاء التوضيح وكشفت عن تفاصيل حذف أغانيها بصورة مفاجئة وعلقت: "لكل من سألني بشأن إزالة فيديوهات أغنياتي عن منصة تيك توك بصورة مفاجئة من قبل شركة روتانا، بالنسبة لمسح أغنياتي التي هي من إنتاج الشركة، ما عندي جواب دقيق لأن ما حطونا بالصورة لما أخدوا القرار الطارئ السريع بشأني".

وأضافت: "ولكن الشركة وقفت لي ومسحت أيضًا أغاني ألبوم بابا فين!!، أحب أن أوضح بأن أغاني ألبوم بابا فين تعود ملكيته لي أنا شخصيًا، ولا يحق لأي شركة إنتاج أن تحذف أغانيه على أي منصة تحت طائلة المسائلة القانونية، وقد تحرك مكتب المحاماة الخاص بي في بيروت للتحقق من هذا الفعل الغير قانوني، للعلم شركة روتانا لا تمتلك الألبوم بل كانت تملك توزيعه ولمدة 3 سنوات فقط مع ذلك تحتفظ به إلى الان، اقتضى التوضيح ردًا على التساؤلات الكثيرة وشكرًا".

أحيت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرًا حفلًا غنائيًا في محافظة كفر الشيخ وسط حضور جماهيري كبير، وحرصت على توجيه الشكر والتحية للجمهور عبر انتهاء الحفل وعلقت: "أحلى الأوقات هي وجودي بين أحلى ناس أهالي كفر الشيخ، السنة اللي فاتت كنتوا كتار، هالسنة كنتوا اكتر، شكرًا من قلبي على محبتكم وحضوركم".

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي، واجهت الفترة الأخيرة أزمة، بعد إصدار نقابة المهن الموسيقية بيانا بإيقاف منحها أي تصريح جديد للغناء في مصر، بسبب أزمتها مع منظم الحفلات ياسر الحريري، بعد إخلالها بالاتفاق بينهما لإحياء حفل غنائي في مصر تقاضت مقدم مالي عنه، وذلك قبل أن يتم حل المشكلة وإعلان الصلح بينهما.

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