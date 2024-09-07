"واتش إت" تكشف عن الإعلان الرسمي لمسلسل "تيتا زوزو" استعدادًا لعرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت منصة "واتش إت" عن الإعلان الدعائي لمسلسل "تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس استعدادًا لبدء عرضه خلال شهر سبتمبر الجاري.

ونشرت "واتش إت" برومو المسلسل عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" وعلى قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلقت: "أخيرًا المسلسل المنتظر تيتا زوزو، اتفرج على مسلسل تيتا زوزو ابتداءً من 21 سبتمبر حصريًا على "واتش ات" قبل عرض التلفزيون بـ 24 ساعة".

تدور أحداث مسلسل "تيتا زوزو" في إطار درامي اجتماعي، حول قصة الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، ولديها ولدان وابنتان، حيث نتابع علاقتها بأحفادها، وتعاملها معهم ومع المشكلات التي يتعرضون لها، ويشارك ببطولة المسلسل إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمد، تأليف محمد عبد العزيز، إخراج شيرين عادل.

وكانت آخر مشاركات النجمة إسعاد يونس بفيلم "عصابة عظيمة" وسط نخبة من النجوم الشباب وعرض مطلع العام الجاري.

يذكر أن إسعاد يونس تشارك بمسلسل "انترفيو" بطولة رنا رئيس، خالد شباط، ديانا هشام، سارة نور، محمد عادل، تأليف أمينة مصطفى، إخراج أحمد خالد أمين والمقرر عرضه أيضًا على منصة "واتش ات" خلال الفترة المقبلة.

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