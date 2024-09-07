للعام الثاني.. لطيفة تحصد جائزة دير جيست عن ألبومها "مفيش ممنوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حصدت النجمة لطيفة جائزة ديرجيست كأفضل مطربة عربية للعام الثاني على التوالي، وذلك عن ألبومها الأخير "مفيش ممنوع"، وذلك من خلال الاستفتاء الجماهيري الضخم.

وتسلمت لطيفة الجائزة أمس خلال حفل توزيع جوائز دير جيست الـ 21، والذي أقيم بأحد فنادق القاهرة.

وأبدت النجمة لطيفة سعادتها بالجائزة، ووجهت كلمة لجمهورها خلال الحفل، مؤكدة على استمرارها في التواصل الدائم معهم، وتقديم المزيد من الأعمال التي ترضي كافة الأذواق خلال الفترة المقبلة.

كما وجهت الشكر لمسؤلي دير جيست، موضحة أنها من الجوائز المهمة جدا في المنطقة العربية والشرق الأوسط، خاصة أنها تخضع لمعايير مهنية حقيقية دون مجاملات، ثم غنت أغنية "الحياة سكرة" أثناء تسلم الجائزة.

وكان ألبوم لطيفة "مفيش ممنوع" والذي قدمت خلاله 10 أغاني منهم 8 باللهجة المصرية وأغنية باللهجة التونسية وأخرى باللهجة الليبية، قد حقق نجاح كبير وتجاوز 40 مليون مشاهدة لكافة أغنياته عبر القناة الرسمية للنجمة لطيفة على يوتيوب.

كما قدمت لطيفة 10 كليبات لأغاني الألبوم، منهم 7 أغاني بنظام الذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، و 3 أغاني أخرى مع المخرجين شريف ترحيني وجميل جميل المغازي.

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