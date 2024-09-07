"غادة الكاميليا" و "قابل للحذف" ضمن عروض نوادى المسرح بثقافة أسوان

ياسر رشاد - القاهرة - "غادة الكاميليا" .. في إطار الموسم المسرحي لعروض نوادي المسرح للهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، شهدت لجنة مشاهدات ومناقشات نوادى المسرح للموسم الجديد، عرض "غادة الكاميليا" لإسكندر ديماس "الابن"، وعرض أداء حركى صامت لفرقة قصر ثقافة أسوان، كيروجراف أحمد جمعة، سينوغرافيا خالد سنوسى، وإخراج هانى جمال.

طقس جنائزى

تدور أحداث العرض حول مارجريت جوتيه التى تموت وسط أصدقاء ويشيع جسمانها فى طقس جنائزى لها وهى فى تبوت الموت داخل الكنيسة، وانسلاخ من جسدها طفلة تغبر عن حياتها التى تربت عليها من صغرها فى بيوت البغاء، وعلى ايد بنات البغاء وهم يعلمونها كيف تكون منهم من صغرها، لتقود ممارسة الجنس فى حياة ماجنة صاخبة.

قابل للحذف

وشهدت اللجنة العرض الثانى "قابل للحذف" لفرقة قصر ثقافة كوم أمبو، ديكور أحمد على، تأليف طه الأسواني، إخراج على عبد الجواد

تدور أحداثه حول رجل غريب يرى حياته من خلال مجموعة من الرسائل التي يكتبها، فتحدث بالفعل كأنه يشاهد فيلم سينمائي، فجأة يتعرض لحادث غامض تتوقف بعدها قدرته علي اكتشاف المستقبل من خلال رسائله، ويبقي جزء من حياته مفقود تم حذفه من ذاكرته لأسباب مجهولة.

وقد أعقب مشاهدة كل عرض مناقشة مع مخرجى العروض ولجنة المشاهدة حول اختيار عناصر العرض من ديكور و موسيقى وكيفية توظيفها لخدمة العرض.

العروض نوادى مسرح يقدمها فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود وشهدت اللجنة وهم المخرج إبراهيم مصطفى، المخرج أحمد صبرى، المخرج خالد عطالله، محمود النجار إدارى، أجزاء منها بقاعة قصر ثقافة العقاد

جاءت العروض استعدادا لبدء الموسم الجديد لنوادي المسرح بإشراف الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وضمن خطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، تأكيدا لأهمية تجارب نوادي المسرح، في دعم المواهب الشبابية وتحفيزهم على تقديم عروض قليلة التكاليف.

كانت الهيئة العامة لقصور الثقافة أطلقت فعاليات الموسم المسرحي الجديد 2025/2024 لنوادي المسرح، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

وبدأت أولى المشاهدات أمس الأول 5 سبتمبر تزامنًا مع يوم المسرح المصري تخليدًا لذكرى شهداء مسرح بني سويف.

وتقوم لجان متخصصة بمشاهدة ومناقشة 322 مشروع عرض نادٍ مسرحي من محافظات مصر المختلفة، وتنفذ الفعاليات بإشراف سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، والمخرج محمد الطايع مدير إدارة النوادي، والكاتب شاذلي فرح.

وتعد تجربة نوادى المسرح هي الأكبر والأكثر إنتاجا، وتهدف للوصول بهؤلاء الشباب لمرحلة جديدة ومتطورة وواعية من خلال تجارب النوادي المقدمة لهذا العام.