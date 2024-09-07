خالد جلال ناعيًا حلمي التوني: فقدنا أحد أيقونات الفن التشكيلي

ياسر رشاد - القاهرة - نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني، الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت، عن عمر ناهز ٩٠ عاما.

وقال المخرج خالد جلال، إننا فقدنا أحد أيقونات الفن التشكيلي في مصر الذي ترك بصمة في وجدان الأجيال على اختلاف أعمارها، فقدم الراحل رسوما متفردة للأطفال، كما كان رمزا لتعميق مفهوم الهوية المصرية البصرية.

وأضاف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، أن الراحل كان من المتابعين لعروض استوديو مسرح مركز الإبداع الفني وكتب كلمات لا تنسى عن العرض المسرحي (قهوة سادة)، داعيا المولى أن يتغمد الفقيد برحمته وغفرانه، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

من هو حلمي التوني؟

يشار إلى أن الفنان حلمي التوني، ولد بمحافظة بني سويف بمصر في 30 إبريل عام 1934، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة تخصص ديكور مسرحي عام 1958 ودرس فنون الزخرفة والديكور، وأقام العديد من المعارض، سواء محلية أو دولية، وهو فنان تشكيلي مصري متخصص في التصوير الزيتي والتصميم.