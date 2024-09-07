شكرا لقرائتكم خبر عن هند رضا عن توثيق لحظة ولادة طفلها: الأهم فى حياة أى أم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الإعلامية هند رضا عن كواليس الفيديو التي وثقت به للحظة استقبال مولودها عمر ونشرته عبر حسابها على موقع إنستجرام إذ ظهرت فيه بلقطات من غرفة العمليات ثم استقبال طفلها واحتضانه وعلقت عليه بكتابة: "الحمد لله على تمام النعمة، واكتمال المنة رزقنا الله بمولود عمر آسر في 1 – 9 – 2024 ".



هند رضا فى صورة قبل الولادة

ثم واصلت بالدعاء له: "اللهم أنبته نباتًا حسنًا واجعله قرة عين لنا واجعله من الذرية الصالحة وأن تجعله من عبادك الصالحين البارين من أهل الصلاح".

هند رضا وخلال تصريحات لـ"الخليج 365" أكدت أنها حرصت على توثيق تلك اللحظة، واصفة إياها بأنها الأهم في حياة أي أنثي دومًا ما تحلم بتلك اللحظة".



الإعلامية هند رضا

هذا واشتهرت هند رضا بتقديم برامج حوارية مميزة خلال مسيرتها الإعلامية منها تجربتها فى نجوم اف ام التى استضافته فيها مشاهير من مجالات مختلفة وذلك أثناء تقديمها برنامج على المحطة الشهيرة كما شاركت هند رضا كممثلة فى أعمال عديدة مثل مسلسل الأسطورة مع محمد رمضان والمخرج محمد سامى.