شكرا لقرائتكم خبر عن شادية زيتون بمهرجان التجريبى: مفهوم الديكور تغير مع التطور التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

أقيم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين (دورة د. علاء عبد العزيز) برئاسة الدكتور سامح مهران، ورشة "السينوغرافيا بين الواقع والخيال" للفنانة والسينوغرافر اللبنانية شادية زينون، والتي تستمر فعالياتها لمدة 5 أيام.

وكشفت الفنانة شادية زيتون عن التعريف الصحيح لمصطلح السينوغرافيا بكل عناصرها من (ديكور - إضاءة - موسيقى ،أزياء، مكياج أكسسوار)، وأشارت لتمارين تفعيل الخيال - وكيفية ابتكار وإنجاز السينوغرافي لعمله، والعمل مع المشاركين على تصميم وتنفيذ موضوع محدد سينوغرافيا فقط.

وقالت الفنانة شادية زيتون: إن الورشة ترسخ لمفهوم السينوغرافيا الصحيح لأنه لا يزال مفهوم السينوغرافيا في عالمنا العربي بشكل عام بعيدا عن التعميم، ولكن الأغلبية حتى من المسرحيين لا يعلمون ما هي السينوغرافيا.

وأضافت "زيتون": في بداية القرن السادس عشر اختلف مفهوم السينوغرافيا فكان المكان هو (الخشبة) التي يؤدي عليها الممثلون أدوارهم، ومع تطور الزمن والتكنولوجيا أخذ مفهوم السينوغرافيا يتغير فأصبح الديكور ثنائي الأبعاد والسينوغرافيا ثلاثية الأبعاد، وحاليا بالعصر الحالي في الديكور خماسي وسداسي الأبعاد، لأن السينوغرافيا فن يرتكز على علم يرتبط بالتطور التكنولوجي هكذا السينوغرافيا.

وتابعت "زيتون": مفردات السينوغرافيا لا تعمل على ديكور ولا إضاءة فقط، بل هي كتابة بصرية مضافة على روح النص ورؤية المخرج تعتمد صياغة وتنسيق الفضاء المسرحي، وهذا الابتكار يبدأ بتأسيس الديكور مع جميع العناصر (إضاءة،موسيقى، ملابس، ميكب) فهذه مفردات السينوغرافيا.

تعتبر شادية زيتون أول سيدة متخصصة في السينوغرافيا في لبنان، شاركت في مختلف العروض المسرحية العربية في لجان التحكيم والندوات الفكرية وتأطير الورش،لها العديد من الكتابات حول السينوغرافيا، حائزة على العديد من الجوائز وشهادات التقدير.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.